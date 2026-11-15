Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   nishan shobhayatra performed

Sirsa News: 24वें श्याम महोत्सव के तहत निकाली निशान शोभायात्रा

Sun, 15 Nov 2026 10:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sun, 15 Nov 2026 10:39 PM IST
विज्ञापन
nishan shobhayatra performed
महिलाएं शोभायात्रा निकालते हुए।  संस्था।
सैकड़ों महिलाओं व श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा, जगह-जगह पुष्पवर्षा कर किया स्वागत
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
रानियां। श्री श्याम दीवाना मंडल ने 24वें श्री श्याम महोत्सव का आयोजन किया। इसके तहत रविवार को शहर में निशान शोभायात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों महिलाओं और श्रद्धालुओं ने उत्साह एवं भक्तिभाव के साथ भाग लिया।
हाथों में श्री श्याम बाबा के निशान लेकर महिलाएं भजन-कीर्तन करती आगे बढ़ीं। बाबा के जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय हो गया। शोभायात्रा का शुभारंभ श्री राधा-कृष्ण मंदिर में विधिवत पूजन के साथ हुआ। पंडित शिवचंद त्रिपाठी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजन संपन्न करवाया।
विज्ञापन

गोशाला अध्यक्ष संदीप मित्तल और भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री बलवान जांगड़ा ने संयुक्त रूप से पूजन किया। पूर्व पार्षद दीपक गाबा ने आरती में भाग लेकर बाबा का आशीर्वाद लिया। निशान शोभायात्रा शहर के विभिन्न बाजारों, गलियों और मोहल्लों से गुजरी।
विज्ञापन
विज्ञापन

जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। शोभायात्रा का समापन श्री रघुनाथ मंदिर में हुआ।

भव्य श्याम जागरण का आयोजन
मंडल की ओर से 16 नवंबर को श्री रघुनाथ मंदिर परिसर में भव्य श्याम जागरण आयोजित किया जाएगा। इसमें ओडिशा के पूर्व राज्यपाल प्रो. गणेशी लाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रोहतास जांगड़ा विशिष्ट अतिथि होंगे। राजस्थान के दौसा से भजन गायक अजय शर्मा और दिल्ली के विपिन गुप्ता भजनों के माध्यम से श्री श्याम बाबा का गुणगान करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed