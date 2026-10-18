Sirsa News: निखिल बने प्रधान, पुष्पा को उप-प्रधान की मिली जिम्मेदारी

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इस अवसर पर वादन संगीत प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को निखारना, भारतीय वाद्य परंपरा से जोड़ना और उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करना रहा।संगीत विभागाध्यक्ष प्रो. सीमा रानी और तबला वादक कर्मवीर कौशिक ने विद्यार्थियों को वाद्ययंत्रों, लय और ताल का अभ्यास करवाकर प्रतियोगिता के लिए तैयार किया।प्रतियोगिता में डॉ. सरबजीत कौर और प्रो. रमेश सोनी ने निर्णायक की भूमिका निभाई। उन्होंने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उन्हें संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. अनीता सिंह ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन उनके आत्मविश्वास और सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।