फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   mri facility soon in civil hospital

Sirsa News: जिला अस्पताल में एमआरआई सेवा जल्द, पीपीपी मॉडल पर मिलेगी सुविधा

Sat, 26 Sep 2026 11:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 26 Sep 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
mri facility soon in civil hospital
सिरसा। एमआरआई रूम को तैयार करता हुआ राजमिस्त्री। संवाद
फोटो - 37, 38
विज्ञापन


- ट्रॉमा सेंटर में तैयार हो रहा सीटी रूम

संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। गंभीर मरीजों को अब एमआरआई जांच के लिए जिला नागरिक अस्पताल से बाहर भेजने की जरूरत कम होगी। ट्रॉमा सेंटर में नई एमआरआई सुविधा शुरू करने की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। उम्मीद है कि इस माह सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी।

जांच कक्ष को मशीन इंस्टाल करने के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। स्पेशल प्लाई बोर्ड अस्पताल पहुंच गए हैं और एमआरआई रूम तैयार हो चुका है। इन प्लाई बोर्ड से एमआरआई के लिए कंप्यूटर पर बैठने वाले तकनीकी सहायक और किरणें रोकने के लिए सीटी रूम बनेगा।
विज्ञापन

इसके बाद जल्द ही एमआरआई मशीन इंस्टाल कर दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की जरूरी स्वीकृतियां मिलने के बाद मरीजों की जांच शुरू हो सकेगी। यह सुविधा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

मशीन की स्थापना और सेवा संचालन एक निजी कंपनी करेगी। मरीजों को तय रियायती दरों पर जांच की सुविधा मिलेगी। अस्पताल में पहले से ही इसी मॉडल पर सीटी स्कैन और डायलिसिस सेवाएं संचालित हैं।

गंभीर मरीजों को लाभ
जिला अस्पताल की रोजाना ओपीडी करीब 850 मरीजों तक पहुंचती है। इनमें सड़क हादसों में घायल, रीढ़ की समस्या और नसों से संबंधित बीमारी वाले मरीज भी शामिल होते हैं। ऐसे मामलों में चिकित्सक अक्सर एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। अभी मशीन उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को निजी जांच केंद्रों पर जाना पड़ता है। नई सुविधा से उन्हें अस्पताल में ही यह जांच मिल पाएगी।


जल्द पूरी होगी एनओसी प्रक्रिया
पीएनडीटी सेल प्रभारी डॉ. संजय कुमार के अनुसार एमआरआई सेवा शुरू करने से पहले औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। पीएनडीटी सेल और जिला समुचित प्राधिकारी से संबंधित स्वीकृतियां ली जा रही हैं। उन्होंने बताया कि एनओसी की प्रक्रिया जल्द पूरी होने की संभावना है। इसके बाद मशीन इंस्टाल करने और जांच से जुड़ा काम आगे बढ़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed