Sirsa News: एक अक्तूबर से गाय का दूध 80 और भैंस का 100 रुपये किलो करने का प्रस्ताव
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 21 Sep 2026 11:02 PM IST
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दूध और घी के दाम बढ़ाने पर पशुपालकों ने किया मंथन, 30 को अंतिम निर्णय
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। गांव नेजिया खेड़ा स्थित श्री बाला जी हनुमान मंदिर परिसर में सोमवार को पशुपालकों और ग्रामीणों की बैठक हुई। इसमें दूध और घी के भाव बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया गया। ग्रामीणों ने 1 अक्तूबर 2026 से नए रेट लागू करने का प्रस्ताव रखा है।
पशुपालकों ने पशुओं के चारे, उपचार और रखरखाव पर बढ़ते खर्चों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के बावजूद उन्हें दूध और घी का उचित भाव नहीं मिल रहा है। इससे पशुपालन में आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
पशुपालकों को उनकी मेहनत और लागत के अनुरूप उचित मूल्य मिलना चाहिए। बैठक में गाय के दूध का भाव 80 रुपये प्रति किलो करने पर चर्चा हुई। भैंस के दूध का भाव 100 रुपये प्रति किलो करने का प्रस्ताव है।
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प्रस्तावित घी के दाम और अंतिम निर्णय
भैंस के घी का भाव 1500 रुपये और गाय के घी का भाव 2500 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया। नए भाव लागू करने पर अंतिम सहमति 30 सितंबर को आयोजित बैठक में बनेगी। पशुपालकों को उम्मीद है कि उचित दाम मिलने से उनके बढ़ते खर्चों की भरपाई होगी। इससे पशुपालन आर्थिक रूप से लाभकारी बन सकेगा।
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सिरसा। गांव नेजिया खेड़ा स्थित श्री बाला जी हनुमान मंदिर परिसर में सोमवार को पशुपालकों और ग्रामीणों की बैठक हुई। इसमें दूध और घी के भाव बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया गया। ग्रामीणों ने 1 अक्तूबर 2026 से नए रेट लागू करने का प्रस्ताव रखा है।
पशुपालकों ने पशुओं के चारे, उपचार और रखरखाव पर बढ़ते खर्चों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के बावजूद उन्हें दूध और घी का उचित भाव नहीं मिल रहा है। इससे पशुपालन में आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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पशुपालकों को उनकी मेहनत और लागत के अनुरूप उचित मूल्य मिलना चाहिए। बैठक में गाय के दूध का भाव 80 रुपये प्रति किलो करने पर चर्चा हुई। भैंस के दूध का भाव 100 रुपये प्रति किलो करने का प्रस्ताव है।
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प्रस्तावित घी के दाम और अंतिम निर्णय
भैंस के घी का भाव 1500 रुपये और गाय के घी का भाव 2500 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया। नए भाव लागू करने पर अंतिम सहमति 30 सितंबर को आयोजित बैठक में बनेगी। पशुपालकों को उम्मीद है कि उचित दाम मिलने से उनके बढ़ते खर्चों की भरपाई होगी। इससे पशुपालन आर्थिक रूप से लाभकारी बन सकेगा।