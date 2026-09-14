Sirsa News: मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए राजनीतिक दलों के साथ बैठक

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संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा ने 14 सितंबर को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। यह बैठक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 30 सितंबर तक रहेगी।इनका निपटान 28 अक्तूबर तक किया जाएगा, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर को होगा। विशेष अभियान के तहत 26 और 27 सितंबर को जिले के सभी 1087 मतदान केंद्रों पर बूथ स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे।वे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपस्थित रहेंगे। इस दौरान नए मतदाता बनवाने और सूची में संशोधन से संबंधित प्रपत्र प्राप्त किए जाएंगे।बैठक में भाजपा से तरुण गुलाटी, इनेलो से ओम प्रकाश और बसपा से प्रेम राठी शामिल हुए।जेजेपी से कुलदीप जांगू, आम आदमी पार्टी से सुकेश अरोड़ा और हंसराज सामा भी मौजूद थे। कांग्रेस से संजय नायक ने भी बैठक में भाग लिया। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने राजनीतिक दलों से बूथ स्तर के अभिकर्ताओं की नियुक्ति करने को कहा। उनकी सूची प्रपत्र-1 और 2 में जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करवानी होगी।अभिकर्ताओं की भूमिकाउपायुक्त ने कहा कि बूथ स्तर के अभिकर्ता संबंधित बूथ स्तर के अधिकारियों को सहयोग करें। वे मतदाताओं को पुनरीक्षण प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें। इससे कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहेगा। यह सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित तैयार करने में मदद करेगा।घोषणा पत्र अनिवार्यनए मतदाता पंजीकरण के लिए फार्म-6, नाम हटवाने के लिए फार्म-7 और विवरण सुधार के लिए फार्म-8 के साथ घोषणा पत्र जमा करना होगा। घोषणा पत्र में आवेदक को पिछली निर्वाचक नामावली का विवरण देना होगा। इसमें माता-पिता और पति-पत्नी का निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नंबर भी शामिल होगा। उपायुक्त ने राजनीतिक दलों से विशेष अभियान का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने की अपील की। उन्होंने पुनरीक्षण कार्य में प्रशासन का सहयोग करने का भी आह्वान किया।