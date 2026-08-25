Sirsa News: महिला आयोग की बैठक में 19 शिकायतों पर सुनवाई, 14 मामलों का निपटारा

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फोटो - 33संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी की अध्यक्षता में मंगलवार को विशेष बैठक हुई। यह बैठक लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई थी। इसमें सिरसा जिले से संबंधित 19 जन शिकायतों पर सुनवाई की गई।बैठक में 14 मामलों का निपटारा करते हुए पीड़ित पक्षों को राहत दिलाई गई। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन और महिला एवं बाल विकास विभाग की उपनिदेशक दर्शना सिंह भी मौजूद थीं। अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना।उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। आयोग महिलाओं को न्याय दिलाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयासरत है। इसका उद्देश्य पारिवारिक विवादों का समाधान कर टूटते परिवारों को जोड़ना भी है। छोटे मतभेदों को बातचीत और समझौते से दूर करने का प्रयास किया जाता है।प्रमुख मामलों में समाधानबैठक में एक महिला ने शिकायत की कि उसके ससुराल वाले उसे और उसके पति को घर में रहने नहीं दे रहे हैं। आयोग ने दोनों पक्षों को बुलाकर जानकारी ली। पुलिस की दुर्गा शक्ति टीम को दंपती को ससुराल में उचित स्थान दिलवाने के निर्देश दिए गए। एक अन्य मारपीट के मामले में पुलिस को वैवाहिक विवाद से अलग जांच करने को कहा गया। एक अन्य मामले में पति को पीड़ित महिला को हर माह 10 हजार रुपये खर्च देने का निर्देश दिया गया।फोन और वीडियो कॉल से सुनवाईजिन शिकायतकर्ताओं या दूसरे पक्षों की व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं हो सकी। अध्यक्ष ने उनसे फोन और वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने शिकायतों में हुई कार्रवाई की जानकारी ली। अनुपस्थिति के कारण और किसी दबाव की स्थिति के बारे में भी पूछा। पीड़ितों की संतुष्टि को लेकर भी स्वयं जानकारी प्राप्त की।