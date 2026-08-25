Sirsa News: समाधान नहीं होने पर अब 27 तक रहेगी कानूनगो पटवारी की हड़ताल

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करोड़ों के राजस्व पर असर, सॉफ्टवेयर को लेकर बनी गतिरोध की स्थितिसंवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। पटवारी और कानूनगो की हड़ताल के कारण तहसील स्तर पर अधिकांश कामकाज प्रभावित हुए हैं। आम लोगों को जमीन संबंधी दस्तावेज, इंतकाल और गिरदावरी जैसे राजस्व कार्यों के लिए परेशानी हो रही है। मंगलवार को भी तहसील कार्यालय और पटवार भवन में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा।पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के जिला प्रधान दलवीर बिस्सु ने बताया कि कर्मचारी नई तकनीक के विरोध में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर को पहले किसी एक तहसील में परीक्षण के तौर पर लागू करना चाहिए था।पुराने राजस्व रिकॉर्ड का पूरा आंकड़ा नए सॉफ्टवेयर में उपलब्ध नहीं है। इससे जमाबंदी पुराने माध्यम से तैयार करनी पड़ रही है। उसकी प्रविष्टि नए पोर्टल पर करने से रिकॉर्ड में विरोधाभास बन रहा है। प्रदेश में 30 हजार से अधिक इंतकाल पुराने सॉफ्टवेयर में लंबित हैं।कई मामलों को तहसील-कानूनगो स्तर पर मंजूरी मिल चुकी है लेकिन नए सॉफ्टवेयर में उनकी प्रविष्टि नहीं हो पा रही है। जिले में पटवारियों के स्वीकृत 324 पदों में से करीब 200 पद खाली हैं। 79 नए पटवारी मिलने के बावजूद कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त दबाव है।डिजिटल सर्वे की चुनौतियांपटवारियों के अनुसार डिजिटल फसल सर्वे ने उनकी मुश्किलें बढ़ाई हैं। इसमें प्रत्येक खेत की अलग-अलग तस्वीर लेकर विवरण दर्ज करना पड़ता है। एक पटवारी के पास करीब पांच गांवों का कार्यभार होता है। हजारों एकड़ भूमि का सर्वे तय समय में पूरा करना चुनौतीपूर्ण है। कर्मचारियों ने सर्वे की दूरी सीमा बढ़ाने और प्रक्रिया सरल करने की मांग की है।सॉफ्टवेयर संबंधी अन्य समस्याएंनए सॉफ्टवेयर में भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दर्ज किया जा रहा है। पहले कनाल, मरला और सरसाई की व्यवस्था थी। सॉफ्टवेयर में हिंदी का विकल्प नहीं होने से भी कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। कर्मचारियों ने सरकार से तकनीकी खामियां दूर करने की मांग की है। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड का पूरा आंकड़ा अपलोड करने और सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने की भी मांग की है।