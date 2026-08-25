15 अगस्त को था राम रहीम का जन्मदिन: सिरसा डेरे में बड़े कार्यक्रमों की तैयारी, अब तक 17 बार आया जेल से बाहर

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। मंगलवार सुबह करीब 6:05 बजे रोहतक की हाई सिक्योरिटी सुनारिया जेल से उसे 21 दिन की फरलो मिली। जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम कड़ी सुरक्षा के बीच सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के लिए रवाना हुआ। यह 2017 में सजा होने के बाद 17वीं बार जेल से बाहर आया है। राम रहीम के अगस्त माह में बाहर आने को उसके जन्मदिन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उसका जन्मदिन 15 अगस्त को होता है। डेरा सच्चा सौदा में इस अवधि को लेकर पहले से ही तैयारियां की जा रही थीं। अब उसके डेरे में पहुंचने के बाद बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना है। डेरा अनुयायियों में भी इसे लेकर उत्साह है।

विज्ञापन