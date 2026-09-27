Sirsa News: ईशांत गुलाटी बने मुनीम यूनियन के प्रधान

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संवाद न्यूज एजेंसीकालांवाली। अतिरिक्त अनाज मंडी में मुनीम कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मुनीमों ने अपनी यूनियन का गठन करते हुए नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चुनाव किया।ईशांत गुलाटी मनी को रेगुलर मुनीम यूनियन का प्रधान चुना गया। संदीप चलाना और सुरेंद्र गर्ग रोड़ी वाला उप प्रधान बने। संदीप सिंह सचिव, सतबीर सह सचिव, नानक चंद कोषाध्यक्ष और परमजीत सह कोषाध्यक्ष चुने गए। ओम प्रकाश, तरसेम चंद और नरेश कुमार संरक्षक नियुक्त हुए।हरीश कुमार, जसविंद्र सिंह, मुकेश गर्ग और सुंदर बागड़ी सलाहकार बनाए गए। प्रकाश, मक्खन, लाजपत वर्मा, अरुण कुमार, पवन सैनी, आनंद कुमार और निखिल कुमार निदेशक चुने गए। यूनियन का मुख्य उद्देश्य मुनीमों के हितों से जुड़े मुद्दों को संगठित तरीके से उठाना है। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत बनाने तथा सभी मुनीमों को साथ लेकर चलने की बात कही।