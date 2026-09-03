Sirsa News: नीलगाय को बचाने के प्रयास में पुलिया से टकराई बाइक, युवक की मौत, गोगामेड़ी से लौट रहे थे तीन दोस्त, रात को गांव रामनगरिया के पास हादसा

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जांच अधिकारी विनोद कुमार के अनुसार गांव बाजेकां निवासी रोहित ने बताया कि वह अपने चचेरे भाई अजय और गांव कुत्ताबढ़ निवासी शिवा के साथ बुधवार दोपहर बाइक से गोगामेड़ी गया था। दर्शन के बाद रात को तीनों सिरसा लौटे। सिरसा पहुंचने के बाद वे शिवा को उसके गांव कुत्ताबढ़ छोड़ने जा रहे थे। बाइक शिवा चला रहा था।रामनगरिया के पास अचानक नीलगाय सामने आने पर उसे बचाने की कोशिश की गई। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया की दीवार से टकरा गई। राहगीरों ने तीनों को नागरिक अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान शिवा की मौत हो गई। अजय को प्राथमिक उपचार के बाद सिरसा के निजी अस्पताल रेफर किया गया।रोहित के अनुसार शिवा अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और मजदूरी करता था। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक के पिता बिशंबर नाथ के बयान पर पुलिस ने इत्तफाकिया कार्रवाई की है। वीरवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।