Sirsa News: 7.08 ग्राम चिट्टा के साथ पंजाब के दो युवक पकड़े

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डबवाली। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की डबवाली यूनिट ने अनाज मंडी स्थित रेस्ट हाउस के पास पंजाब के दो युवकों साहिल और राहुल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 7.08 ग्राम चिट्टा और एक मोटरसाइकिल जब्त की। आरोपियों की पहचान साहिल (श्री मुक्तसर साहिब) और राहुल (फाजिल्का) के रूप में हुई। यूनिट प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि राहुल के पास से 7 ग्राम 8 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई। टीम आसपास के क्षेत्रों में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि दोनों युवक रेस्ट हाउस के पास चिट्टा बेचने की फिराक में खड़े हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दोनों ने भागने का प्रयास किया। पीछा कर उन्हें काबू कर लिया गया। संवाद