Sirsa News: घर पहुंचकर शहीद सुखचैन को दी श्रद्धांजलि

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सिरसा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा दौरे के दौरान गांव कुत्ताबढ़ में शहीद सैनिक सुखचैन सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पुष्प अर्पित कर राष्ट्र की सेवा में उनके बलिदान को नमन किया।मुख्यमंत्री ने सुखचैन सिंह की माता अमर कौर, पत्नी निर्मल कौर, भाई सर्वजीत और बेटा आकाशदीप सहित परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को ढाढ़स बंधाया और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले वीर जवानों का त्याग और शौर्य सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। राष्ट्र शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। गांव कुत्ताबढ़ से लौटते समय मुख्यमंत्री ने अपना काफिला रोककर ग्रामीणों से बातचीत की।उन्होंने ग्रामीणों से कुशलक्षेम पूछा और खेतीबाड़ी की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने फसलों, बरसात और सिंचाई पानी की समस्याओं पर भी बात की। मुख्यमंत्री को अचानक अपने बीच पाकर ग्रामीण प्रसन्न हुए।