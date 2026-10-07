Sirsa News: दस साल पुराने राज की तलाश में जीवन नगर पहुंचे आईजी कुलदीप, संदिग्ध हालात में मौत का मामला

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पुलिस प्रवक्ता राजपाल के अनुसार वर्ष 2016 में दयाल सिंह गांव जीवन नगर में मृत अवस्था में मिला था। उसका शव पंखे की तार से लिपटा हुआ पाया गया था। घटना की परिस्थितियां स्पष्ट नहीं होने के कारण मामला संदिग्ध माना गया था। उस समय पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।घटना को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। परिवार की ओर से उच्चस्तरीय जांच की मांग के बीच आईजी कुलदीप सिंह स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने उस स्थान का निरीक्षण किया जहां दयाल सिंह मृत मिला था। इस दौरान घटनाक्रम से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी जुटाई और आसपास के लोगों से बातचीत की।आईजी के अचानक पहुंचने से गांव में चर्चाएं शुरू हो गईं। आवश्यक जानकारी जुटाने के बाद वह जीवन नगर से ही वापस हिसार चले गए। इस संबंध में रानियां थाना प्रभारी और जीवन नगर चौकी प्रभारी से जानकारी मांगी गई।