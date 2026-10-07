फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Congress's protest today for the arrest and dismissal of the CEC

Sirsa News: सीईसी की गिरफ्तारी व बर्खास्तगी के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन आज

Wed, 07 Oct 2026 10:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 07 Oct 2026 10:40 PM IST
विज्ञापन
Congress's protest today for the arrest and dismissal of the CEC
सिरसा। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस आज शहर में प्रदर्शन करेगी। लोकतंत्र बचाओ सप्ताह के तहत होने वाले प्रदर्शन की अध्यक्षता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह करेंगे।
विज्ञापन


जिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष संतोष बैनीवाल ने बताया कि प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले नागरिक भी शामिल होंगे।
विज्ञापन

कार्यक्रम के तहत सुबह 10 बजे कांग्रेस भवन से पैदल मार्च निकाला जाएगा। कार्यकर्ता आंबेडकर चौक पहुंचेंगे। यहां करीब 11 बजे पुतला दहन किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती के लिए जनता की आवाज उठाना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रदर्शन में डॉ. सुशील इंदौरा, वीरभान मेहता, नवीन केडिया, राज कुमार शर्मा, राजेश चाडीवाल, संदीप नेहरा, कृष्णा फोगाट, रणधीर धीरा, सुरेंद्र बंसल, रतन गेदर, आनंद आदि शामिल होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed