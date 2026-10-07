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Sirsa News: साहुवाला में रोडवेज चालक-परिचालक से मारपीट, वर्दी फाड़ी, 4 पर प्राथमिकी दर्ज

Wed, 07 Oct 2026 10:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Wed, 07 Oct 2026 10:40 PM IST
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In Sahuwala, roadways driver and conductor were beaten, uniforms torn, 4 FIRs registered
ओढ़ां। साहुवाला में रास्ता रोककर रोडवेज चालक-परिचालक से मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना में परिचालक की वर्दी भी फट गई। बस चालक संदीप कुमार निवासी मताना की शिकायत पर बड़ागुढा पुलिस ने तारा सिंह निवासी साहुवाला प्रथम समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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बस चालक संदीप कुमार ने बताया कि वह 6 अक्तूबर को दोपहर करीब दो बजे सिरसा से कालांवाली जा रहा था। साहुवाला प्रथम बस स्टॉप के पास गलत साइड से आए दो बाइक सवार युवकों ने बस रोकने का इशारा किया।
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बस रुकते ही एक युवक ने खिड़की के पास आकर गाली-गलौज शुरू कर दी। उसने चालक को नीचे उतरने के लिए कहा। इसी दौरान एक अन्य युवक बुलेट बाइक से वहां पहुंचा। इसके बाद तारा सिंह भी मौके पर आ गया। चालक के अनुसार आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। परिचालक सतवीर सिंह उसे छुड़ाने लगा तो उसके साथ भी हाथापाई करते हुए वर्दी फाड़ दी।
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चालक को सरकारी अस्पताल सिरसा में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। जांच अधिकारी एएसआई नरेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
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