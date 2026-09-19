Sirsa News: स्कूली हॉकी स्टेट गेम्स में हिसार की टीमों का दबदबा

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सिरसा। जीवन नगर स्थित एसपीएस हॉकी स्टेडियम में चल रही 59वीं लड़कियों की हरियाणा स्कूली स्टेट गेम्स की हॉकी प्रतियोगिता शुक्रवार को संपन्न हो गई। अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्गों में मुकाबले हुए।प्रतियोगिता में हिसार की टीमों ने तीनों वर्गों में पहला स्थान हासिल किया जबकि अंडर-14 में मेजबान सिरसा की टीम तीसरे स्थान पर रही। अंडर-19 आयु वर्ग में हिसार प्रथम, कुरुक्षेत्र द्वितीय, सोनीपत तृतीय और रेवाड़ी चतुर्थ स्थान पर रही।वहीं, अंडर-17 में हिसार प्रथम, सोनीपत द्वितीय, कुरुक्षेत्र तृतीय और फतेहाबाद की टीम चतुर्थ स्थान पर रही। अंडर-14 वर्ग में हिसार ने पहला, अंबाला ने दूसरा, सिरसा ने तीसरा और पानीपत ने चौथा स्थान हासिल किया।विजेताओं को ट्रॉफी और नकद पुरस्कार : समापन समारोह में ओलंपियन दीदार सिंह, गुरचरन सिंह और सहायक जिला शिक्षा अधिकारी (खेल) केवल कंबोज व सहायक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (खेल) हरबंस सिंह ने विजेता टीमों को ट्रॉफी और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रथम स्थान प्राप्त टीम को 18 हजार रुपये, द्वितीय को 12 हजार और तृतीय स्थान वाली टीम को 9 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया।