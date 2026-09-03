Sirsa News: मारपीट-तोड़फोड़ करने पर 10 से अधिक पर प्राथमिकी, एक सफाईकर्मी निलंबित, 182 कर्मचारियों को 5 सितंबर तक ड्यूटी पर लौटने का नोटिस

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कार्यकारी अधिकारी सुमनलता की शिकायत पर पुलिस ने राजू, वीरेंद्र कुमार, अनमोल, कांताराम, सर्वजीत, जसवंत और प्रिंस सहित अन्य के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट और तोड़फोड़ समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।वहीं एफआईआर में नाम आने के बाद नगर परिषद प्रशासन ने सफाई कर्मचारी वीरेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। वीरवार को सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय को करीब तीन घंटे तक बंद रखा। सुबह 9 से 12 बजे तक कार्यालय के कमरों पर ताले लगे रहे।बंद की सूचना मिलने पर जिला नगर आयुक्त ने अधिकारियों को सेवाएं सुचारू करने के निर्देश दिए। इसके बाद अधिकारी कार्यालय पहुंचे और कमरों को खुलवाकर काम शुरू करवाया। शाम को कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय के बाहर वीरेंद्र कुमार पुत्र मुंशी राम के निलंबन का नोटिस चस्पा कर दिया गया। वीरेंद्र का नाम बेगू रोड स्थित मोहता गार्डन में टाटा एस संचालक से मारपीट और वाहन में तोड़फोड़ के मामले में आया है।मुख्यालय के आदेशों के बाद नगर परिषद प्रशासन ने 127 नियमित सफाई कर्मचारियों व सफाई दरोगाओं तथा पालिका रोल पर कार्यरत 55 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि 6 अगस्त से जारी हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित है। इससे बीमारियां फैलने का खतरा बताया गया है।प्रशासन ने काम करने वाले कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार और वाहनों को नुकसान पहुंचाने का भी उल्लेख किया है। हाई कोर्ट के सफाई व्यवस्था संबंधी आदेशों का हवाला देते हुए सभी कर्मचारियों को 5 सितंबर तक ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान मनोज अठवाल ने दावा किया कि कार्यालय बंद के दौरान कर्मचारियों ने सहयोग किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी धरने पर भले नहीं बैठे लेकिन कार्यालय में काम नहीं किया।वहीं, अधिकारियों का दावा है कि कार्यालय बंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और काम नियमित रूप से हुआ। कर्मचारी नेताओं के अनुसार सुबह 9 से 12 बजे तक कार्यालय के कमरों पर ताले लगे रहे। उनका कहना है कि सफाई कर्मचारियों ने काम करने वाले कर्मचारियों को कचरा कार्यालयों में डालने की चेतावनी दी थी, जिसके चलते कर्मचारी काम नहीं कर सके।यह है मामलाबुधवार सुबह रोहताश अपने दो साथियों के साथ टाटा एस से मोहता गार्डन क्षेत्र में डोर-टू-डोर कचरा उठा रहा था। इसी दौरान एक बाइक सवार ने वाहन के आगे बाइक रोक दी। दो युवक उतरे और चालक से मारपीट करने लगे। कुछ देर बाद दो-तीन अन्य बाइकों पर युवक वहां पहुंचे।आरोप है कि उन्होंने चालक को वाहन से बाहर निकालकर मारपीट की। गाड़ी में सवार दो अन्य कर्मचारियों ने वहां से हटकर खुद को बचाया। एक युवक ने टाटा एस के शीशे पर मुक्के मारे जिससे शीशा टूट गया। करीब पांच मिनट बाद सभी युवक मौके से चले गए। इस मामले में कार्यकारी अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है।