फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   FIR registered in connection with the assault on a BJP leader.

Sirsa News: भाजपा नेता से मारपीट करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज

Sun, 11 Oct 2026 12:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sun, 11 Oct 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
FIR registered in connection with the assault on a BJP leader.
कालांवाली। भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष संजय गर्ग गाबा व उसके भाई राकेश गर्ग के साथ दुकान में घुसकर मारपीट करने के मामले में कालांवाली पुलिस ने शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की।
विज्ञापन


भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष संजय गर्ग गाबा ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि कुछ दिन पहले उसने ओढां रोड पर खसरा नंबर 1038 व 1039 में काटी जा रही एक अवैध कालोनी को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी और कहा था कि अवैध कालोनी को लेकर सीएम विंडो व जिला नगर योजनाकार विभाग को शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। जिसको लेकर कालोनी काटने वाले कुछ लोग उससे रंजिश रखने लग गए थे।
विज्ञापन

संजय गर्ग ने बताया कि वह अखबारों का काम भी करते हैं और शुक्रवार को अनाज मंडी की एक दुकान से अखबार के रुपये लेने गया था कि वहां दुकान के पास ही खडे मनोज उर्फ गोल्डी व मनजीत ने उसके साथ गाली गलौज किया। बाद में वह भगत सिंह मार्केट में स्थित अपनी दुकान में आ गया। यहां मनोज उर्फ गोल्डी, मनजीत व वंश उसकी दुकान के अंदर घुस गए और उसके व उसके भाई राकेश के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। जांच अधिकारी नरेश कुमार का कहना है कि आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed