Sirsa News: बजरंग गर्ग ने मंडी में खरीद का लिया जायजा, धान-बाजरे की खरीद पर उठाए सवाल

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गर्ग ने कहा कि बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,900 रुपये प्रति क्विंटल होने के बावजूद किसान इसे करीब 2,000 रुपये में बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के फसल का एक-एक दाना खरीदने के वादे पर सवाल उठाते हुए बाजरे की एमएसपी पर खरीद और धान का समय पर उठान व भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। विज्ञापन

गर्ग ने दावा किया कि गेहूं खरीद के छह महीने बाद भी आढ़तियों का 34 करोड़ रुपये कमीशन बकाया है। उन्होंने ब्याज सहित भुगतान और सभी फसलों की खरीद पर ढाई प्रतिशत कमीशन देने की मांग की। गर्ग ने कहा कि बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,900 रुपये प्रति क्विंटल होने के बावजूद किसान इसे करीब 2,000 रुपये में बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के फसल का एक-एक दाना खरीदने के वादे पर सवाल उठाते हुए बाजरे की एमएसपी पर खरीद और धान का समय पर उठान व भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की।गर्ग ने दावा किया कि गेहूं खरीद के छह महीने बाद भी आढ़तियों का 34 करोड़ रुपये कमीशन बकाया है। उन्होंने ब्याज सहित भुगतान और सभी फसलों की खरीद पर ढाई प्रतिशत कमीशन देने की मांग की।

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सिरसा। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने शनिवार को अनाज मंडी में धान खरीद का जायजा लिया और व्यापारियों के साथ बैठक की। उन्होंने आरोप लगाया कि धान और बाजरे की सरकारी खरीद सुचारु नहीं होने से किसान और आढ़ती परेशान हैं। मंडियों में फसल भरी पड़ी है, जबकि किसान अपनी उपज बेचने के लिए चक्कर काट रहे हैं।