फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Farmers to lock down market committee offices on the 14th in protest against irregularities in crop procurement.

Sirsa News: फसल खरीद में अनियमितताओं के विरोध में 14 को मार्केट कमेटी कार्यालयों पर तालाबंदी करेंगे किसान

Sun, 11 Oct 2026 01:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sun, 11 Oct 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
Farmers to lock down market committee offices on the 14th in protest against irregularities in crop procurement.
सिरसा में बैठक करते संयुक्त किसान मोर्चा के नेता।
सिरसा। फसल खरीद में एमएसपी से कम दाम मिलने और खरीद संबंधी शर्तों के विरोध में हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा 14 अक्टूबर को प्रदेशभर में मार्केट कमेटी कार्यालयों पर तीन घंटे की तालाबंदी करेंगे।
विज्ञापन

नरवाना में शनिवार को हुई दोनों संगठनों की संयुक्त बैठक में यह फैसला लिया गया। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि धान और बाजरे की खरीद पर प्रति एकड़ सीमा, जिले संबंधी शर्तों और पोर्टल की प्रक्रियाओं से किसानों को परेशानी हो रही है।
विज्ञापन

उन्होंने धान और बाजरे की फसल एमएसपी से कम दाम पर बिकने का दावा करते हुए अवैध कटौती का विरोध किया। संगठनों ने किसानों से एमएसपी से कम कीमत मिलने पर आवाज उठाने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन


बैठक में दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जा रहे छात्र-युवाओं की गिरफ्तारी और लाठीचार्ज का भी विरोध किया गया। किसान संगठनों ने गिरफ्तार युवाओं को रिहा करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर वे भी आंदोलन में शामिल होंगे।


इसके अलावा गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण का काम निजी कंपनियों को देने के प्रस्ताव का विरोध किया गया। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता रतन मान, लखविंदर सिंह औलख, बलबीर सिंह और मनदीप नथवान ने की। बैठक में दोनों मोर्चों के 23 घटक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed