Sirsa News: दिल्ली कूच से पहले कांग्रेसियों को हिरासत में लिया, ऐलनाबाद थाने में दिया धरना

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इसके बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस सभी को बसों में बैठाकर ऐलनाबाद ले गई। वहां कांग्रेसियों ने थाना परिसर में धरना देकर अपना विरोध जताया।कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी आलाकमान के निर्देश पर दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होने के लिए एकत्रित हुए थे। पुलिस ने उनके रवाना होने से पहले ही मौके पर पहुंचकर उन्हें हिरासत में ले लिया। नाराज कांग्रेसियों ने इसे शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार में हस्तक्षेप बताया।लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन: केहरवालाकालांवाली के विधायक शीशपाल केहरवाला ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जा रहे थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था और न ही वे अव्यवस्था फैलाने जा रहे थे। उन्होंने जोर दिया कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है। कार्यकर्ताओं को दिल्ली रवाना होने से पहले हिरासत में लेना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। केहरवाला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। विपक्ष को अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाने का अवसर मिलना चाहिए।सरकार पर कांग्रेस नेताओं के आरोपकांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के कार्यक्रमों को रोक रही है। राजकुमार शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार अपने घटते जनाधार के कारण विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी हिरासत की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाती रहेगी। वे विरोध के प्रयासों से पीछे नहीं हटेंगे।प्रदर्शन में शामिल प्रमुख नेताइस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता संदीप नेहरा, राजेश चाडीवाल, सुभाष जोधपुरिया, रणधीर सिंह धीरा, सतपाल मेहता शामिल रहे। अध्यक्ष राम सिंह सोलंकी, लादु राम पूनिया, सुरजीत भावदीन, बलविंदर रोड़ी, मलकीत रंधावा भी मौजूद थे। विजय कागदाना, जसवंत पणिहारी, अध्यक्ष लवप्रीत सिंह, प्रदेश युवा कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहित शर्मा और एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष शुभम पूनिया सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे।