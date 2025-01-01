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सिरसा। शहर के बाजारों में बिगड़ती यातायात व्यवस्था, बढ़ते अतिक्रमण और बरसाती लाइन से टूटी सड़कों की समस्या को लेकर नगर परिषद प्रशासन सक्रिय हो गया है। बाजारों को अतिक्रमण मुक्त बनाने और यातायात सुधारने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है।नगर परिषद चेयरमैन वीर शांति स्वरूप तीन दिनों से बाजारों में व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ विभिन्न बाजारों का निरीक्षण कर रहे हैं।चेयरमैन दुकानदारों व आमजन की समस्याओं का जायजा ले रहे हैं। बाजारों में दुकानदारों द्वारा सामान बाहर रखने और रेहड़ी-फड़ी के कारण अतिक्रमण बढ़ गया है। इससे वाहन चालकों और पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी होती है।कई बाजारों में वाहनों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसी कारण चेयरमैन ने यह कदम उठाया है। शुक्रवार को भी अभियान चलाया गया। चेयरमैन वीर शांति स्वरूप और सीएसआई जयवीर सिंह ने निरीक्षण किया। नगर परिषद ने व्यापारियों को जागरूक करने के साथ अतिक्रमण हटाया।अधिकारियों के अनुसार, बरसाती पानी की निकासी के लिए लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। इस पर करीब 18.22 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना के तहत प्रभावित सड़कों का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा।नगर परिषद ने सड़कों के निर्माण की निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है। निविदा खुलने और बातचीत की प्रक्रिया के बाद प्रस्ताव को अनुमति के लिए मुख्यालय भेजा गया है। बताया जा रहा है कि निविदा 30 फीसदी माइनस में आई है।