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संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय (सीडीएलयू) में कुलगुरु प्रो. विजय कुमार ने प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दो वरिष्ठ शिक्षकों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुनील कुमार को शोभा देवी रामानंद बंसल सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का निदेशक नियुक्त किया गया है।शिक्षा विभाग के प्रोफेसर प्रो. राजकुमार को खेल और योग विभाग के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। कुलसचिव डॉ. सुनील कुमार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।डॉ. सुनील कुमार ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। उन्हें करीब 12 वर्षों का शिक्षण अनुभव है। विपणन प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन उनके प्रमुख शोध क्षेत्र हैं। उनके शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव से भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी गतिविधियों, अनुसंधान और अकादमिक कार्यक्रमों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।शिक्षकों की अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएंप्रो. राजकुमार ने एमएससी (गणित), एमएड और शिक्षा विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। विद्यालय शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और समावेशी शिक्षा उनके मुख्य शोध क्षेत्र हैं। वह वर्तमान में विश्वविद्यालय में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के निदेशक तथा परीक्षा नियंत्रक जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभाल रहे हैं। उनके अनुभव से खेल और योग विभाग की शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों को मजबूती मिलने की अपेक्षा है। डॉ. सुनील कुमार विश्वविद्यालय के कुलसचिव के रूप में भी कार्यरत हैं।