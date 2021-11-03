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संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। मेला ग्राउंड स्थित वीटा मिल्क प्लांट के एक कर्मचारी के कमरे में चोरी हो गई। अज्ञात चोर लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात, एक मोबाइल फोन और 20 हजार रुपये की नकदी ले गए। शहर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है।कन्हैया लाल शर्मा, जो बेगू रोड स्थित वीटा मिल्क प्लांट में नौकरी करते हैं, ने पुलिस को शिकायत दी। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर की रात करीब डेढ़ बजे वह अपने कमरे में सो गए थे।सुबह करीब छह बजे उठने पर उन्होंने देखा कि कमरे में रखी लोहे की अलमारी खुली थी। अलमारी का सारा सामान बिखरा पड़ा था जिससे चोरी का पता चला।चोरी हुए सामानचोरों ने अलमारी से करीब 20 ग्राम का सोने का मंगलसूत्र चुराया। इसमें 10 ग्राम की दो लेडीज अंगूठियां और पांच ग्राम की पुरुष अंगूठी भी शामिल थी। करीब 10 ग्राम का अन्य सोने का सामान और 250 ग्राम चांदी के जेवर भी गायब थे। एक मोबाइल फोन और 20 हजार रुपये की नकदी भी चोर ले गए। जांच अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही अज्ञात शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा।