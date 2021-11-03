Sirsa News: सिटी में आज

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सेवा सेतु : सिरसा नगर परिषद में सेवा सेतु अभियान शिविर सुबह 9 बजे

डबवाली : डबवाली में बीडीपीओ कार्यालय में सेवा सेतु कैंप सुबह 9 बजे।

खेल

नमो क्रिकेट : जेसीडी में नमो क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 8 बजे।

धार्मिक

भजन संध्या : श्री श्याम बगीची में भजन संध्या शाम सात बजे।

अभियान