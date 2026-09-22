Sirsa News: मेड़ी से हजारों की दान राशि व चांदी का कड़ा चोरी

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सिरसा। गांव कुत्ताबढ़ में मुख्य सड़क पर बनी मेड़ी से चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात शख्स चांदी का कड़ा और 25 हजार रुपये की दान राशि चुराकर ले गया। मेड़ी के सेवादार पाला राम ने पुलिस को शिकायत दी। उन्होंने बताया कि 18 सितंबर की रात अज्ञात चोर दीवार फांदकर मेड़ी में घुसा था। चोर ने एक चांदी का कड़ा और 25 हजार रुपये की दान राशि चुराई। 19 सितंबर की सुबह पाला राम को चोरी का पता चला। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। जांच अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि रानियां थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस जल्द ही आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार करेगी।

संवाद न्यूज एजेंसी