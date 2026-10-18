फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Donated one lakh rupees to the school and honored meritorious students.

Sirsa News: विद्यालय को भेंट किए एक लाख रुपये, मेधावियों का किया सम्मान

Sun, 18 Oct 2026 11:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
Donated one lakh rupees to the school and honored meritorious students.
रानियां। सेवानिवृत्ति के बाद भी अपनी कर्मभूमि से जुड़ाव बनाए रखते हुए सेवानिवृत्त हिंदी प्राध्यापक जगदीश सिंह ने सराहनीय पहल की है। उन्होंने अपने प्रथम नियुक्ति स्थल राजकीय उच्च विद्यालय धर्मपुरा और दूसरे विद्यालय सीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढुढ़ियांवाली को आर्थिक सहायता और जरूरी सुविधाएं भेंट कीं।
विज्ञापन

उन्होंने धर्मपुरा विद्यालय को एक लाख रुपये की सहायता राशि और दसवीं के टॉपर विद्यार्थियों के लिए सम्मान पट्ट भेंट किया। ढुढ़ियांवाली विद्यालय को वाटर कूलर, पांच पंखे, वाटर डिस्पेंसर और दसवीं व बारहवीं के टॉपर विद्यार्थियों के लिए दो सम्मान पट्ट दिए।
विज्ञापन

दोनों विद्यालयों में मेधावी विद्यार्थियों, पूर्व छात्रों और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। सरपंच जसपाल सिंह सहित अन्य लोगों ने उनके प्रयासों की सराहना की। विद्यालय स्टाफ और ग्रामीणों ने जगदीश सिंह व उनके परिवार का भी सम्मान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

जगदीश सिंह ने 4 अप्रैल 1995 को धर्मपुरा विद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यभार संभाला था। वह 31 जनवरी 2025 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बुढ़ेड़ा (भिवानी) से हिंदी प्राध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed