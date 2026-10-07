ठेकेदार सुभाष हत्याकांड : आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव उठाने से इन्कार, बिलखती बहनें बोलीं-अब मां-बाप की सेवा कौन करेगा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना दिया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप था कि समय रहते शिकायत पर कार्रवाई होती तो वारदात को रोका जा सकता था। वहीं मोर्चरी के बाहर परिवार की महिलाओं की चीख-पुकार मची रही। सुभाष की बहनें रोते-रोते कई बार बेहोश हुईं। होश में आने के बाद वे बुजुर्ग माता-पिता की चिंता में बार-बार यही कहती रहीं कि अब मां-बाप की सेवा कौन करेगा।भाजपा जिलाध्यक्ष यतिंद्र सिंह और अन्य नेताओं ने एसपी दीपक सहारण से मुलाकात की। उन्होंने निष्पक्ष जांच और हत्यारोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। एसपी ने कहा कि विभिन्न टीमें जांच में जुटी हैं। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।मृतक के चाचा ओमप्रकाश ने आरोप लगाया कि सुभाष ने चार-पांच दिन पहले डीएसपी से मिलकर हत्या की आशंका जताई थी। सुरक्षा और प्लांट में गोली चलाने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की थी। उनका आरोप है कि पुलिस ने शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया। ओमप्रकाश ने बताया कि गांव में कुछ दिनों से बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां सुभाष का पीछा कर रही थीं।वारदात के समय सुभाष के साथ मौजूद अनिकेत ने बताया कि वह लंबे समय से उसके साथ रह रहा था। घटना के दौरान एक गोली उसके कान को छूते हुए निकली। उसका आरोप है कि आरोपी लंबे समय से प्लांट पर कब्जा करने के इरादे से आते थे और पिस्तौल लहराते थे। चार-पांच दिन पहले प्लांट में गोली भी चलाई गई थी।अनिकेत के अनुसार वारदात के समय सुभाष प्लांट के एक अधिकारी से फोन पर बात कर रहा था। तभी राहुल डूडी नामक आरोपी ने कार्यालय का गेट खोला और सुभाष पर फायरिंग कर दी। इसके बाद उस पर भी गोली चलाई गई। तीन अन्य लोग कार लेकर प्लांट से कुछ दूरी पर सड़क पर खड़े थे।सुभाष के पिता बहादुर सिंह ने चौपटा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि राकेश गरवा और सुभाष बचपन से दोस्त थे। सोलर प्लांट के काम में बंटवारे को लेकर दोनों की दोस्ती में दरार आ गई थी। बहादुर सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले राकेश खेत में आया था। उसने सुभाष को मारने की बात कही। उन्होंने उसे ऐसा कदम नहीं उठाने की सलाह दी और सुभाष को समझाने की बात कही। इसके बाद भी राकेश बार-बार सुभाष को जान से मारने की बात कहता रहा।पुलिस की पांच टीमें तलाश में जुटींउप पुलिस अधीक्षक राजवीर सिंह ने बताया कि पुलिस की पांच टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। टीमों ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है। पुलिस को आरोपियों के संबंध में एक लीड मिली है। जल्द उन्हें पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने परिजनों के पुलिस पर लगाए आरोपों को निराधार बताया। राजवीर सिंह ने कहा कि सुभाष की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली थी। उन्होंने सुभाष से धमकी मिलने पर शिकायत दर्ज करवाकर कार्रवाई कराने की बात कही थी।