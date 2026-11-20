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सिरसा। कांग्रेस के वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत 22 नवंबर रविवार को कालांवाली विधानसभा क्षेत्र में चौपाल कार्यक्रम होंगे। इनमें कालांवाली के विधायक शीशपाल केहरवाला और कैथल के विधायक आदित्य सिंह सुरजेवाला शामिल होंगे।आदित्य सिंह सुरजेवाला सिरसा के पर्यवेक्षक भी हैं। ये नेता ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे। पहली चौपाल सुबह 10:30 बजे फरवाई कलां में होगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे बीरुवाला गुढ़ा में कार्यक्रम होगा।तीसरी चौपाल दोपहर 2 बजे सिंहपुरा में आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में कांग्रेस नेता अभियान के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। वे मतदाता अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर भी बात करेंगे। कार्यक्रमों में स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी रहेगी।