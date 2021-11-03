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साहित्यिक एवं सामाजिक सरोकारों को समर्पित संस्था संवाद की ओर से 29 नवंबर को पंचायत भवन में छत्रपति स्मृति समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त पत्रकार शीतल पी. सिंह को 'छत्रपति सम्मान-2026' से अलंकृत किया जाएगा। इस दौरान वे 'एआई के दौर में दुनिया, लोकतंत्र और मीडिया' विषय पर विमर्श प्रस्तुत करेंगे।संवाद के संयोजक परमानंद शास्त्री और सह-संयोजक डॉ. हरविंदर सिंह ने बताया कि समारोह के आयोजन का निर्णय डॉ. गुरप्रीत सिंह सिंधरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। समारोह की अध्यक्षता पंजाबी लेखक एवं कहानीकार अतरजीत कहानीकार, बठिंडा करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में साहित्यिक गतिविधियों के तहत प्रो. हरभगवान चावला के लघुकथा संग्रह ''सीजफायर'' और डॉ. रामेश्वर दास की समीक्षा पुस्तक जाति व्यवस्था और विचारधारा'' का लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।बैठक में प्रो. हरभगवान चावला, डॉ. गुरप्रीत सिंह सिंधरा, गुरतेज सिंह बराड़, डॉ. निर्मल सिंह, रमेश शास्त्री, परमानंद शास्त्री, डॉ. हरविंदर सिंह, डॉ. शेर चंद, अनीश कुमार, सुशील पुरी, कुलवंत सिंह, ललित सोलंकी और नवनीत सिंह रेणू सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।