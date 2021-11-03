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शिविर : ब्रह्माकुमारी आनंद सरोवर में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे।

मैराथन

यूथ मैराथन : कालांवाली में यूथ मैराथन सुबह 6 बजे।

जनसुनवाई

बैठक: पंचायत भवन में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक सुबह 10 बजे।

धार्मिक कार्यक्रम

भजन संध्या : श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 4 बजे।

प्रशिक्षण शिविर