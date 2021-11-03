Sirsa News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sun, 22 Nov 2026 12:07 AM IST
विज्ञापन
प्रशिक्षण शिविर
शिविर : ब्रह्माकुमारी आनंद सरोवर में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे।
मैराथन
यूथ मैराथन : कालांवाली में यूथ मैराथन सुबह 6 बजे।
जनसुनवाई
बैठक: पंचायत भवन में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक सुबह 10 बजे।
धार्मिक कार्यक्रम
भजन संध्या : श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 4 बजे।
विज्ञापन
शिविर : ब्रह्माकुमारी आनंद सरोवर में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे।
मैराथन
यूथ मैराथन : कालांवाली में यूथ मैराथन सुबह 6 बजे।
जनसुनवाई
बैठक: पंचायत भवन में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक सुबह 10 बजे।
धार्मिक कार्यक्रम
भजन संध्या : श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 4 बजे।