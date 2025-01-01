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Sirsa News: सीएम फ्लाइंग ने बरसाती पानी निकासी पाइपलाइन की गुणवत्ता जांची

Thu, 03 Sep 2026 01:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 03 Sep 2026 01:35 AM IST
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CM Flying Officer inspected the quality of storm water drainage pipeline.
ऐलनाबाद। सीएम फ्लाइंग की टीम सैंपल भरते हुए। संवाद 
ऐलनाबाद (सिरसा)। बरसाती पानी की निकासी के लिए टिब्बी अड्डा से नहर तक बिछाई गई पाइपलाइन की गुणवत्ता और निर्माण कार्य की जांच के लिए बुधवार को सीएम फ्लाइंग की टीम ऐलनाबाद पहुंची। टीम ने मौके पर पाइपलाइन की स्थिति का निरीक्षण करने के साथ सीमेंट, कंक्रीट सहित निर्माण में इस्तेमाल सामग्री के सैंपल लिए।
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हिसार रेंज से सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार व जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने निर्माण कार्य का जायजा लिया और आवश्यक सैंपल भरकर जांच के लिए अपने कब्जे में लिए। टीम ने पाइपलाइन की स्थिति तथा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की भी जांच की। इस दौरान पंचायती राज विभाग के एसडीओ बख्शीश सिंह, नगर पालिका के जेई अजय शर्मा सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
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सीएम फ्लाइंग की ओर से लिए गए सैंपलों की प्रयोगशाला जांच के बाद ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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