Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 24 Nov 2026 11:01 PM IST
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शिविर
योग : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह 7 बजे।
धार्मिक
भजन संध्या : श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।
शैक्षणिक
कौशल विकास शिविर : रानियां कुस्सर स्कूल में पांच दिवसीय जीवन कौशल विकास शिविर सुबह 9 बजे।
खेल
वॉलीबाल ट्रायल: शहीद भगत सिंह स्टेडियम में वॉलीबाल के ट्रायल सुबह 9 बजे।
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योग : नेहरू पार्क में योग शिविर सुबह 7 बजे।
धार्मिक
भजन संध्या : श्याम बगीची में भजन संध्या शाम 7 बजे।
शैक्षणिक
कौशल विकास शिविर : रानियां कुस्सर स्कूल में पांच दिवसीय जीवन कौशल विकास शिविर सुबह 9 बजे।
खेल
वॉलीबाल ट्रायल: शहीद भगत सिंह स्टेडियम में वॉलीबाल के ट्रायल सुबह 9 बजे।