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फोटो 36संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। जिले में मादक पदार्थ तस्करी के बढ़ते मामलों के निपटारे के लिए न्यायिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। न्यायिक परिसर में वर्तमान स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट के अलावा छह नई स्पेशल अदालतें स्थापित की जाएंगी।सरकार ने जिले में एनडीपीएस मामलों की बढ़ती संख्या और वर्तमान कोर्ट पर लगातार बढ़ रहे बोझ को देखते हुए यह निर्णय लिया है। वर्तमान में जिले की एकमात्र स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में 4500 से अधिक मामले लंबित हैं।जिले में प्रतिदिन औसतन दो से तीन नए मादक पदार्थ तस्करी के केस दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में एक ही अदालत में सभी मामलों की सुनवाई बड़ी चुनौती है। समयबद्ध निपटारा भी मुश्किल बना हुआ है।जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान गंगाराम ढाका ने बताया कि उनके कार्यकाल में बार एसोसिएशन ने मांग उठाई थी। यह मांग पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष रखी गई थी।अब मामलों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण सरकार ने छह अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। आरोपियों के मामलों की सुनवाई भी समय पर हो सकेगी।वर्तमान कोर्ट पर बोझबार एसोसिएशन के पूर्व उपप्रधान अधिवक्ता केवल कंबोज ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान स्पेशल कोर्ट में प्रतिदिन 100 से अधिक मामलों की सुनवाई सूचीबद्ध होती है। इनमें करीब 20 मामले केवल जमानत याचिकाओं से संबंधित होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में मामलों की सुनवाई एक न्यायाधीश के लिए चुनौतीपूर्ण है।न्यायिक प्रक्रिया में आएगी तेजीछह नई स्पेशल कोर्ट स्थापित होने से न्यायिक प्रक्रिया को गति मिलेगी। इससे लंबित मामलों का बोझ भी काफी हद तक कम हो सकेगा। यह निर्णय न्यायिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएगा। मादक पदार्थ तस्करी के मामलों के निपटारे में सुधार होगा।