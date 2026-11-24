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- गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब और गुरुद्वारा चोरमार साहिब में हजारों श्रद्धालुओं ने टेका माथा- अमृत वेला से देर रात तक गूंजा गुरबाणी कीर्तन, सिख मर्यादा के अनुसार निभाई गई धार्मिक रस्मेंसंवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। सिख पंथ के प्रथम गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मंगलवार को जिले भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। रानियां रोड पर स्थित गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब और सिरसा-डबवाली रोड पर स्थित गुरुद्वारा श्री चोरमार साहिब में भव्य धार्मिक समागम हुए।हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालु इन गुरुघरों में माथा टेकने पहुंचे। संगत ने गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में दोनों गुरुद्वारों को फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। वे आकर्षक दिख रहे थे।अमृत बेला में आसा दी वार के कीर्तन और नितनेम की बाणी के साथ धार्मिक कार्यक्रमों का आरंभ हुआ। पिछले दो दिनों से चल रहे अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए। सिख मर्यादा के अनुसार निशान साहिब के चोले बदलने की रस्म भी अदा की गई।श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में डुबकी लगाकर गुरु घर में शीश नवाया। पंथ के प्रसिद्ध रागी जत्थों और कथावाचकों ने गुरबाणी कीर्तन प्रस्तुत किया। उन्होंने गुरु इतिहास के माध्यम से संगत को निहाल किया। गुरुद्वारों में दिनभर शबद कीर्तन की गूंज बनी रही।धार्मिक कार्यक्रमों के समापन पर ग्रंथी सिंह ने सरबत के भले की अरदास की। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब से हुकमनामा लिया। इसके उपरांत गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने बिना किसी भेदभाव के पंगत में बैठकर लंगर ग्रहण किया।सेवा और समर्पण की अनूठी मिसालपूरे आयोजन के दौरान दोनों गुरुद्वारों की प्रबंधक कमेटियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार सेवा के सेवादारों और स्थानीय युवाओं ने दिन-रात निस्वार्थ सेवा की। उन्होंने जोड़ा घर, जल सेवा, पार्किंग और लंगर वितरण जैसे कार्यों में योगदान दिया। बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। उनके लिए स्वास्थ्य जांच शिविर और रात्रि विश्राम के पुख्ता प्रबंध थे। इस भव्य आयोजन ने संगत को गुरु साहिब की शिक्षाओं से जोड़ा। इसने सिरसा की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को भी जीवंत किया।गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब का ऐतिहासिक महत्वरानियां रोड स्थित गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब में प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। यह गुरुद्वारा गुरु नानक देव की सिरसा यात्रा और उनकी 40 दिवसीय साधना से जुड़ा है। प्रचलित ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार, गुरु नानक देव विक्रमी संवत 1567 (लगभग 1510-11 ईस्वी) में सिरसा पहुंचे थे। वे अपनी दूसरी उदासी के दौरान शिष्य भाई मरदाना के साथ यहां आए थे। बताया जाता है कि गुरु साहिब यहां चार महीने और 13 दिन तक ठहरे थे। उस समय सिरसा में मुस्लिम फकीरों और सूफी संतों का बड़ा मेला लगा था। गुरु साहिब के व्यक्तित्व, उनके पहनावे और मधुर कीर्तन से प्रभावित होकर लोग उनके पास पहुंचने लगे। पीर बहावल और ख्वाजा अब्दुल शकूर ने उनसे आध्यात्मिक चर्चा की और उनकी साधना की परीक्षा ली।चिल्ला साधना और स्थल का नामकरणमान्यता के अनुसार, गुरु नानक देव ने एक छोटी कोठरी में लगातार 40 दिनों तक एकाग्रचित्त होकर तपस्या की। इस साधना को ''चिल्ला काटना'' कहा गया। यह घटना सिख धर्म में तपस्या और एकाग्रता के महत्व को रेखांकित करती है। इसी घटना के आधार पर यह स्थान चिल्ला साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह गुरुद्वारा आज भी सिरसा की सिख धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। गुरु नानक देव की तपस्या और उनके आगमन की स्मृति में यह स्थल विशेष महत्व रखता है। यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है।गुरुद्वारा श्री चोरमार साहिब की प्रेरक कथासिरसा-डबवाली नेशनल हाईवे 9 पर गांव चोरमार खेड़ा स्थित गुरुद्वारा श्री चोरमार साहिब में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस गुरुद्वारे का इतिहास गुरु साहिब की दया, क्षमा और मानव जीवन में सुधार की प्रेरक कथा से जुड़ा है। लोकमान्यता के अनुसार, गुरु साहिब अपने काफिले के साथ इस रास्ते से गुजरते हुए यहां रुके थे। रात्रि विश्राम के दौरान एक व्यक्ति ने अंधेरे का फायदा उठाकर उनका घोड़ा चुराने का प्रयास किया। बताया जाता है कि घोड़ा लेकर आगे बढ़ते ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अपनी गलती का एहसास होने पर वह गुरु साहिब के पास लौटा और क्षमा याचना की। गुरु साहिब ने उसकी भूल को क्षमा किया। उन्होंने उसे सद्कर्म, नेक कमाई और बुराइयों का त्याग करने का संदेश दिया। इसी लोकमान्यता के चलते यह स्थान चोरमार साहिब के नाम से विख्यात हुआ।