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संवाद न्यूज एजेंसीओढ़ां। गांव साहुवाला प्रथम से कर्मगढ़ के बीच बीते सोमवार शाम एक सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की जान चली गई जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। यह हादसा सड़क पर अचानक आए कुत्ते के बच्चों को बचाने के प्रयास में हुआ।मृतक की पहचान राजस्थान के बीकानेर जिले के मनोरिया गांव निवासी अकसर अली (36) के रूप में हुई है। वह पिछले काफी समय से खारिया में गायों के साथ रह रहा था। सोमवार को अकसर अली अपने ससुर रफीक खान और बेटे उस्मान गनी के साथ गांव भंगू में रिश्तेदारों से मिलने गए थे।शाम को तीनों बाइक पर सवार होकर खारिया लौट रहे थे। कर्मगढ़ रोड पर अचानक कुत्ते के पिल्ले सामने आ गए। उन्हें बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही निजी स्कूल बस से टकरा गई। बस चालक ने बचाने की कोशिश की, लेकिन टक्कर हो गई।पुलिस कार्रवाई और परिवारहादसे में बाइक सवार तीनों लोग घायल हुए थे। उपचार के दौरान अकसर अली की मौत हो गई। बड़ागुढा पुलिस थाने के एसआई मदनलाल ने बताया कि पुलिस ने मृतक के ससुर रफीक खान के बयान पर इत्तेफाकिया घटना की कार्रवाई दर्ज की है। अकसर अली के परिवार में एक बेटा और चार बेटियां हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।