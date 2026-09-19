Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 19 Sep 2026 01:18 AM IST
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शिविर
रक्तदान : शिव शक्ति ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे।
धार्मिक
भजन संध्या : डेरा बाबा भूमणशाह में बाबा चंद्र जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भजन संध्या शाम सात बजे।
राधा अष्टमी : श्री हनुमान मंदिर अग्रसेन कॉलोनी में राधा अष्टमी का आयोजन रात साढ़े आठ बजे।
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रक्तदान : शिव शक्ति ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे।
धार्मिक
भजन संध्या : डेरा बाबा भूमणशाह में बाबा चंद्र जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भजन संध्या शाम सात बजे।
राधा अष्टमी : श्री हनुमान मंदिर अग्रसेन कॉलोनी में राधा अष्टमी का आयोजन रात साढ़े आठ बजे।