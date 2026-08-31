Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 31 Aug 2026 01:16 AM IST
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समाधान शिविर
लघु सचिवालय : लघु सचिवालय परिसर के मुख्य सभागार में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
डबवाली : उपमंडल कार्यालय डबवाली में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
शैक्षणिक
प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता : डबवाली में सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता विभिन्न स्कूलों में सुबह 11 बजे।
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लघु सचिवालय : लघु सचिवालय परिसर के मुख्य सभागार में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
डबवाली : उपमंडल कार्यालय डबवाली में समस्या समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
शैक्षणिक
प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता : डबवाली में सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता विभिन्न स्कूलों में सुबह 11 बजे।