Sirsa News: सिटी में आज

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शिव महापुराण कथा : नंद बाबा गोसेवा संस्थान कालांवाली की ओर से बेसहारा गऊ अस्पताल में सात दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा दोपहर 3 बजे।

भजन संध्या : श्री श्याम बगीची में रक्षा बंधन पर विशेष भजन संध्या का आयोजन शाम 7 बजे।

शैक्षणिक

कार्यशाला : डिंग डाइट में पीजीटी रसायन विज्ञान शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशाला सुबह 9 बजे।

धार्मिक