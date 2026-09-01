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Sirsa News: 24 ग्रामीण रूटों पर दौड़ेंगी बसें, 180 परमिट के लिए आवेदन आमंत्रित

Tue, 01 Sep 2026 11:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 01 Sep 2026 11:05 PM IST
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busses will run on 24 routes
सिरसा-डबवाली मार्ग पर सबसे अधिक 44 परमिट, 30 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने जिले के 24 ग्रामीण मार्गों पर बस सेवा विस्तार की तैयारी की है। संशोधित स्टेज कैरिज योजना के तहत इन मार्गों के लिए कुल 180 न्यूनतम परमिट निर्धारित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक 30 सितंबर तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन के साथ 25 हजार रुपये शुल्क जमा करवाना होगा। आरटीए संजय बिश्नोई ने बताया कि परमिट मिलने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरों और प्रमुख कस्बों तक आने-जाने के लिए अतिरिक्त बस सुविधा उपलब्ध होगी। इससे दूरदराज के गांवों में रहने वाले विद्यार्थियों, कर्मचारियों, किसानों और अन्य यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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इन रूटों पर चलेंगी बसें रूट नंबर मार्ग न्यूनतम परमिट
315 सिरसा-डबवाली से बणी वाया शेरगढ़, सकताखेड़ा, अबूबशहर, सुकेराखेड़ा, गिदड़खेड़ा, गंगा, कालूआना, बचेर, 2
316 डबवाली-ऐलनाबाद वाया अलीकां, मसीतां, मटदादू, मौजगढ़, गोरीवाला, बिज्जूवाली, केहरवाला, सादेवाला, ढुढियांवाली, जीवननगर, 18
317 सिरसा-ऐलनाबाद वाया भंभूर, नानकपुर, ओटू, अभोली, रानियां, जीवननगर, बुढीमेड़ी चौक, प्रतापनगर, 14
318 डबवाली-जोतांवाली वाया शेरगढ़, सकताखेड़ा, लेहड़ाखेड़ा, 4
319 डबवाली-मटेर वाया मांगेयाना, हेबुआना, पन्नीवाला रूल्दू, जगमालवाली, कालांवाली, रोड़ी आदि 4
320 सिरसा-रतिया वाया मोरीवाला, भावदीन मोड़, डिंग मोड़, करनौली, अलीसदर, हुजरावां, हंडोली 4
321 सिरसा-चौटाला वाया खेरेका, पंजुआना, साहुवाला, पन्नीवाला मोटा, घुंकावाली, नुहियांवाली, गोरीवाला, गंगा, आशाखेड़ा 6
322 सिरसा-ऐलनाबाद वाया रामनगरीया, भंभूर, मंगाला, माधोसिंघाना, मल्लेकां, उमेदपुरा, मेहना खेड़ा, भुर्टवाला, पोहड़का 22
323 सिरसा-बणी वाया रामनगरिया, भंभूर, नानकपुर, ओटू, अभोली, रानियां, भड़ोलांवाली, नकोड़ा मोड़, जीवननगर, संतनगर, दमदमा, करीवाला 16
324 सिरसा-डबवाली वाया खेरेका, पंजुआना, साहुवाला, पन्नीवाला मोटा, ओढ़ां, चौरमारखेड़ा, मिठड़ी, खुईयां मल्काना, सांवतखेड़ा, डबवाली गांव 44
325 सिरसा-बणी वाया खेरेका, पंजुआना, शेखपुरिया, जोधपुरिया, खारिया, कुस्सर, ढुढियांवाली, बाहिया 2
326 सिरसा-नाथौर वाया खेरेका, पंजुआना, खारियां, भुन्ना, चक्का, केहरवाला, मम्मड़, बचेर 2
327 कालांवाली-रानियां वाया चकेरियां, ओढ़ां, घुंकावाली, भाई शेरगढ़, खारिया, मंगालिया, नानूभाना 2
328 सिरसा-रोड़ी वाया खेरेका, सहारणी, नेजाडेला, बप्प, चकबणी, नागोकी, अलीकां, दाणी दिलबाग सिंह, लहंगेवाला 8
329 सिरसा-बरूवाली वाया वैदवाला, सिकंदरपुर, रसूलपुर, दड़बी, भरोखां 2
330 सिरसा-कालांवाली वाया खेरेका, सहारणी, नेजाडेला, चकबणी, बप्प, झिड़ी, बिरूवालागुड़ा, झोरड़रोही, थिराज, देसू खुर्द, फग्गू, कुरंगावाली, त्रिलोकवाला, तारूआना 2
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331 सिरसा-फतेहाबाद वाया बाजेकां मोड़, फूलकां, ताजिया, शेरपुरा, गदली, डिंग मंडी, डिंग मोड़, दरियापुर 8
332 डबवाली-कालांवाली वाया सांवतखेड़ा, दीवानखेड़ा, खुईयां मल्काना, मटदादू, मलिकपुर, किंगरे, जंडवाला, चौरमारखेड़ा, सालमखेड़ा, ओढ़ां, चकेरियां 2
333 सिरसा-कालांवाली वाया खेरेका, पंजुआना, साहुवाला, छतरियां, बड़ागुड़ा, सूबा खेड़ा, सुखचैन, खतरावा, त्रिलोकवाला 2
334 सिरसा-कालांवाली वाया खेरेका, पंजुआना, साहुवाला, छतरियां, बड़ागुड़ा, दौलतपुरखेड़ा, लकड़ांवाली, गदराना 2
335 सिरसा-राजपुरा साहनी वाया रंगड़ी, धिंगतानियां, बकरियांवाली, गुडिय़ाखेड़ा, ढुकड़ा, जमाल, कुतियाना, जोड़कियां, रामपुरा ढिल्लों 2
336 सिरसा-बचेर वाया पंजुआना, साहुवाला, करमगढ़, भागसर, खाई शेरगढ़, चक्का, केहरवाला, मम्मड़, नथौर 2
337 सिरसा-कुटियाना वाया रंगड़ी खेड़ा, धिंगतानियां, बकरियांवाली, गुडिय़ाखेड़ा मोड़, ढुकड़ा, जमाल 6
338 डबवाली-कालांवाली वाया डबवाली गांव, जोगेवाला, देसू जोधा, फूल्लो, तिगड़ी, नौरंग, हस्सु, देसू मल्काना 4
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