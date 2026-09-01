Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 01 Sep 2026 11:01 PM IST
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धार्मिक
जाम्भाणी हरि कथा : डबवाली बिश्नोई धर्मशाला में श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान के 576वें अवतार दिवस के उपलक्ष्य में श्री जाम्भाणी हरि कथा दोपहर 2 बजे।
भजन संध्या
: जनता भवन रोड पर श्री श्याम बगीची में भजन संध्या शाम सात बजे।
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जाम्भाणी हरि कथा : डबवाली बिश्नोई धर्मशाला में श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान के 576वें अवतार दिवस के उपलक्ष्य में श्री जाम्भाणी हरि कथा दोपहर 2 बजे।
भजन संध्या
: जनता भवन रोड पर श्री श्याम बगीची में भजन संध्या शाम सात बजे।