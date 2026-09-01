Sirsa News: पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल पहुंची आठवीं कक्षा की छात्रा, गर्भवती मिली

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सिरसा। पेट दर्द की शिकायत पर उपचार के लिए निजी अस्पताल पहुंची आठवीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा जांच के दौरान गर्भवती पाई गई। बेटी के गर्भवती होने की जानकारी मिलते ही उसकी मां हैरान रह गई। इसके बाद महिला बेटी को लेकर अस्पताल से चली गई।सूत्रों के अनुसार, डबवाली क्षेत्र निवासी महिला मंगलवार को अपनी 15 वर्षीय बेटी को उपचार के लिए डबवाली रोड स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंची थी। महिला ने चिकित्सक को बताया कि उसकी बेटी आठवीं कक्षा में पढ़ती है और कई दिनों से उसके पेट में दर्द हो रहा है।चिकित्सक ने नाबालिग की जांच की तो उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। इसके बाद महिला को नाबालिग को लेकर नागरिक अस्पताल जाने की सलाह दी गई।