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Sirsa News: दड़बा कलां के पास टूटी शेरांवाली नहर, 25 एकड़ धान की फसल डूबी, करीब 40 फीट तक हुआ कटाव

Thu, 10 Sep 2026 10:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 10 Sep 2026 10:03 PM IST
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Broken Sherawali canal near Dadba Kalan, 25 acres of paddy crop submerged, erosion reached nearly 40 feet
शेरांवाली नहर में कटाव के बाद बहता पानी। 
चोपटा। गांव दड़बा कलां के समीप वीरवार दोपहर शेरांवाली नहर का किनारा अचानक धंसने से करीब 40 फीट तक कटाव हो गया। नहर का पानी तेजी से आसपास के खेतों में फैल गया जिससे करीब 25 एकड़ में धान की फसल जलमग्न हो गई। खेतों में काम कर रहे किसानों ने घटना की सूचना सिंचाई विभाग को दी। इसके बाद विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर नहराना हेड से पानी बंद करवाया।
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जानकारी के अनुसार 31 हजार बर्जी के पास वीरवार करीब तीन बजे नहर में अचानक कटाव शुरू हुआ। कुछ ही देर में पानी खेतों की ओर बहने लगा, जिससे किसानों में हड़कंप मच गया। सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि नहर टूटने से करीब पांच मिनट पहले ही वे इसी स्थान से होकर गुजरे थे। उस समय नहर का किनारा पूरी तरह सुरक्षित नजर आ रहा था। इसके बाद अचानक किनारा धंसने से कटाव हो गया।
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सूचना मिलने पर विभागीय कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पानी का बहाव रुकवाने के प्रयास किए। अधिकारियों के अनुसार नहर में पानी का बहाव पूरी तरह बंद होने के बाद कटाव वाले हिस्से की मरम्मत शुरू की जाएगी। फिलहाल खेतों में पानी का फैलाव रोकने के लिए विभाग की टीम मौके पर निगरानी कर रही है।
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