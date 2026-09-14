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Sirsa News: ब्राह्मण मिलन समारोह में गूंजा एकजुटता का संदेश

Mon, 14 Sep 2026 11:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 14 Sep 2026 11:11 PM IST
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brahmin sabha milan samaroh
सिरसा। ब्राहमण महासभा के कार्यक्रम में मंचासीन अति​थि। संस्था।
बड़ौली बोले- संगठित समाज ही अपनी शक्ति और पहचान को मजबूत कर सकता है
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जुयाल ने कहा- ब्राह्मण ने हर युग में समाज और राष्ट्र का मार्गदर्शन किया

फोटो --- 10

संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। श्री ब्राह्मण महासभा जिला सिरसा के तत्वावधान में हाल ही में रविवार को एक ब्राह्मण मिलन एवं सम्मान समारोह आयोजित हुआ। यह आयोजन एक निजी पैलेस में किया गया। समारोह में ब्राह्मण समाज की एकजुटता, संगठन और सामाजिक सहभागिता का महत्वपूर्ण संदेश गूंजा। इसमें हरियाणा के कई प्रमुख नेता और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।
हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति उसकी एकता, संगठन और आपसी सहयोग पर निर्भर करती है। बड़ौली ने ब्राह्मण समाज से आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट रहने का आह्वान किया।
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उन्होंने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक-दूसरे के सुख-दुख में सहभागी बनने पर जोर दिया। हरको बैंक के अध्यक्ष भारत भूषण जुयाल ने कहा कि ब्राह्मण होना गौरव के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने शिक्षा, संस्कार और ज्ञान के माध्यम से समाज को दिशा देने में ब्राह्मणों के योगदान का उल्लेख किया।
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जुयाल ने गुरु परंपरा, भगवान राम, भगवान कृष्ण और आदि गुरु शंकराचार्य का उदाहरण दिया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान को भी याद किया। जुयाल ने नई पीढ़ी को इतिहास, संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने की बात कही।

समाज की ताकत एकता और संगठन में
हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने ब्राह्मण समाज के इतिहास को ज्ञान, संस्कार और त्याग का प्रतीक बताया। उन्होंने समाजहित के मुद्दों पर एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। कुलदीप शर्मा ने ऐसे आयोजनों को केवल मेल-मिलाप तक सीमित न रखने की बात कही। उन्होंने इन्हें समाज की समस्याओं और युवाओं के भविष्य पर सार्थक चर्चा का माध्यम बनाने का सुझाव दिया। बादली विधायक कुलदीप वत्स ने ज्ञान, संस्कार, सेवा और राष्ट्रहित को ब्राह्मण समाज की प्राथमिकता बताया। उन्होंने युवाओं से सामाजिक जिम्मेदारी संभालने और वरिष्ठजनों के अनुभव से मार्गदर्शन लेने का आह्वान किया।

प्रमुख नेताओं की उपस्थिति और संदेश
समारोह में कई अन्य प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहीं। इनमें हरियाणा बीज विकास निगम के अध्यक्ष देव कुमार शर्मा शामिल थे। भाजपा डबवाली जिलाध्यक्ष रेणु शर्मा और जजपा के प्रधान महासचिव राधेश्याम शर्मा भी उपस्थित थे। ब्राह्मण महासभा हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष जिले राम पिचोलिया भी मुख्य अतिथियों में से एक थे। इन सभी नेताओं ने समाज को संगठित और एकजुट रहने का संदेश दिया।


मेधावी विद्यार्थियों और प्रबुद्धजनों का सम्मान
महासभा के संस्थापक राजकुमार शर्मा ने अतिथियों और समाजजनों का स्वागत किया। प्रधान सुशील शर्मा और महासचिव सुधीर सारस्वत ने मुख्य अतिथियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। समारोह में मेधावी विद्यार्थियों और पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में समाजहित में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रबुद्धजनों को भी सम्मान मिला। इस अवसर पर श्यामलाल शर्मा, हुकमचंद सांखी, अशोक उपाध्याय और रामकुमार शर्मा सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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