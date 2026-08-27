Sirsa News: आनंद ने जीता राजस्थान का बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट अवॉर्ड

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

20संवाद न्यूज एजेंसीरानियां। रानियां निवासी आनंद मेकओवर सैलून एंड एकेडमी के संचालक आनंद ने राजस्थान के भरतपुर में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ मेकअप आर्टिस्ट का खिताब अपने नाम किया। इस सम्मान से रानियां, सिरसा सहित पूरे प्रदेश का नाम रोशन हुआ है।आनंद पुत्र रणबीर सिंह ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन से यह सम्मान प्राप्त किया। उन्होंने हरियाणा में प्रथम श्रेणी से शिक्षा पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने मेकअप के क्षेत्र में कदम रखा। अपनी कला के दम पर उन्होंने एक अलग पहचान बनाई।भरतपुर में हुए विशेष पुरस्कार समारोह में आनंद को सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्हें टीवी जगत के कलाकारों से मिलने का अवसर मिला। लोकप्रिय टीवी धारावाहिक ''दीया और बाती हम'' की प्रसिद्ध ''भाभो'' से उनकी मुलाकात यादगार रही।सफलता का श्रेय और प्रेरणाआनंद ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, गुरुजनों तथा ग्राहकों के प्यार और विश्वास को दिया। उनकी इस उपलब्धि पर रानियां क्षेत्र के लोगों ने खुशी व्यक्त की। उन्होंने आनंद को बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं। आनंद मेकओवर की यह उपलब्धि क्षेत्र के युवा कलाकारों के लिए प्रेरणादायक है। क्षेत्र के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।