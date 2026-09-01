Sirsa News: मोती फार्मिंग के नाम पर 58 लाख रुपये की धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीसिरसा। मोती फार्मिंग में मुनाफे का झांसा देकर तीन लोगों से लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने सीईओ को गिरफ्तार किया है। आरोपी सीईओ अचल सिंह गलिटरेटी पर्ल फार्म, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सवाई माधोपुर राजस्थान का रहने वाला है।अदालत ने आरोपी को चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस को दी शिकायत में ऐलनाबाद निवासी जय प्रकाश, भूपेंद्र तलवाडिया व गांव ठोबरिया निवासी प्रगट सिंह ने बताया था कि अचल सिंह ने उन्हें मोती फार्मिंग के कारोबार के बारे में जानकारी दी और खर्च, प्रक्रिया व मुनाफे का झांसा दिया।आरोप है कि अचल सिंह के कहने पर उन्होंने 75 हजार मोतियों की फार्मिंग का एग्रीमेंट किया था। तय हुआ था कि आरोपी प्रत्येक मोती को 100 रुपये में खरीदेगा। शिकायत के अनुसार, जय प्रकाश की ऐलनाबाद स्थित जमीन पर आरोपी की देखरेख और उसके कर्मचारियों ने तालाब बनाकर उसमें मोती के बीज डाले।इस पूरी प्रक्रिया के लिए शिकायतकर्ताओं ने आरोपी द्वारा बताए गए खाते में करीब 32 लाख 94 हजार रुपये जमा करवाए। आरोप है कि बाद में बीजों में कुछ दिक्कत आने पर करीब आधे बीज आरोपी ने अपनी कंपनी के तालाब में स्थानांतरित कर दिए।शिकायतकर्ताओं के अनुसार, 18 दिसंबर 2023 को आरोपी ने हिसाब-किताब कर उन्हें कुल 63 लाख रुपये देने का वादा किया। इसी दौरान एक बड़े आकार का प्रिंटेड चेक तैयार कर शिकायतकर्ताओं के नाम दिखाया गया और उनकी वीडियो भी बनाया गया।ठगी की राशि बरामद की जाएगीशिकायत में आरोप है कि जब असली चेक मांगा गया तो आरोपी ने खाते में आरटीजीएस के माध्यम से रकम भेजने की बात कही। इसके बाद केवल 5 लाख रुपये जय प्रकाश की पत्नी उर्मिला के खाते में जमा करवाए गए जबकि शेष 58 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया गया। जांच अधिकारी प्रगट सिंह ने बताया कि आरोपी अचल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने उसे चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। रिमांड के दौरान आरोपी से गहन पूछताछ कर ठगी की रकम बरामद की जाएगी।