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Sirsa News: गेहूं खरीद का 34 करोड़ रुपये आढ़त बकाया, भुगतान न होने पर करेंगे आंदोलन

Thu, 27 Aug 2026 10:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 27 Aug 2026 10:35 PM IST
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adhati ready to strike
29 अगस्त तक भुगतान न होने पर 30 अगस्त को आंदोलन की रणनीति तय करेंगे आढ़ती
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फोटो - 9
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। गेहूं खरीद सीजन समाप्त हुए कई महीने बीत गए हैं पर आढ़तियों को अभी तक करीब 34 करोड़ रुपये की आढ़त का भुगतान नहीं मिला है। बकाया राशि न मिलने से आढ़तियों में सरकार के प्रति रोष बढ़ रहा है। हरियाणा स्टेट अनाजमंडी एसोसिएशन ने आगामी 29 अगस्त तक भुगतान न होने पर 30 अगस्त को आंदोलन की रणनीति तय करने की घोषणा की है।
हरियाणा स्टेट अनाजमंडी एसोसिएशन के उपप्रधान मनोहर मेहता ने सिरसा में आढ़तियों की बैठक को संबोधित किया। मेहता ने कहा कि सरकार ने खरीद के 15 दिन के भीतर आढ़तियों को कमीशन भुगतान का भरोसा दिया था। निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी करीब 34 करोड़ रुपये की राशि अटकी हुई है।
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मेहता ने बताया कि खरीद प्रक्रिया में आढ़ती किसानों और सरकार के बीच महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। वे फसल को मंडी पहुंचाने से लेकर खरीद, भुगतान और मंडी संचालन तक जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके बावजूद वैधानिक कमीशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। भुगतान में देरी से आढ़तियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है।
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आढ़तियों का अल्टीमेटम
मनोहर मेहता ने सरकार को 29 अगस्त तक बकाया कमीशन का भुगतान करने की अंतिम चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय तक राशि जारी नहीं हुई तो 30 अगस्त को सोनीपत में राज्यस्तरीय बैठक होगी। इस बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी। मेहता ने मांग की कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली प्रत्येक फसल का पूरा कमीशन आढ़तियों को समय पर दिया जाए।

महत्वपूर्ण भूमिका और मांगें
मनोहर मेहता ने दोहराया कि आढ़ती खरीद प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए उनके वैधानिक भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। बैठक में सुशील कस्वां, दीपक मित्तल, कुनाल जैन, दीपक नड्डा, महावीर शर्मा, प्रेम सरदाना, अशोक कामरा और सुशील रहेजा सहित कई आढ़ती मौजूद थे। इन सभी ने सरकार से जल्द भुगतान की मांग का समर्थन किया।
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