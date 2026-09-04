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Sirsa News: सैर पर निकले युवक को घर से 500 मीटर दूर वाहन ने कुचला

Fri, 04 Sep 2026 10:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 04 Sep 2026 10:13 PM IST
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A young man going for a walk was run over by a vehicle 500 meters from his home
सिरसा। गांव फग्गू में स्टेट हाईवे पर रात के समय सैर कर रहे 26 वर्षीय युवक रघुवीर को अज्ञात भारी वाहन ने कुचल दिया। शुक्रवार तड़के उसका शव घर से करीब 500 मीटर दूर सड़क पर लहूलुहान हालत में मिला।
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गांव फग्गू निवासी प्रवीण कुमार ने बताया कि वह हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है। उसकी ड्यूटी डबवाली जिले में है। उसका छोटा भाई रघुवीर वीरवार रात करीब 10 बजे सैर करने के लिए सड़क पर गया था। भोजन करने के बाद परिवार के लोग सो गए थे।
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प्रवीण कुमार के अनुसार सुबह करीब चार बजे वह उठा तो रघुवीर चारपाई पर नहीं था। उसने उसकी तलाश शुरू की। घर से करीब 500 मीटर दूर स्टेट हाईवे पर रघुवीर का शव खून से लथपथ मिला।
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प्रवीण ने अंदेशा जताया कि सैर के दौरान पीछे से आए अज्ञात भारी वाहन ने रघुवीर को टक्कर मारी होगी। पुलिस प्रवक्ता राजपाल ने बताया कि रोड़ी थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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