Sirsa News: सैर पर निकले युवक को घर से 500 मीटर दूर वाहन ने कुचला

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गांव फग्गू निवासी प्रवीण कुमार ने बताया कि वह हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है। उसकी ड्यूटी डबवाली जिले में है। उसका छोटा भाई रघुवीर वीरवार रात करीब 10 बजे सैर करने के लिए सड़क पर गया था। भोजन करने के बाद परिवार के लोग सो गए थे।प्रवीण कुमार के अनुसार सुबह करीब चार बजे वह उठा तो रघुवीर चारपाई पर नहीं था। उसने उसकी तलाश शुरू की। घर से करीब 500 मीटर दूर स्टेट हाईवे पर रघुवीर का शव खून से लथपथ मिला।प्रवीण ने अंदेशा जताया कि सैर के दौरान पीछे से आए अज्ञात भारी वाहन ने रघुवीर को टक्कर मारी होगी। पुलिस प्रवक्ता राजपाल ने बताया कि रोड़ी थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद