Sirsa News: श्रमिकों की सुविधा के लिए अनाज मंडी में बनेगा लेबर शेड
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:13 PM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:13 PM IST
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डिंग। अनाज मंडी में रविवार को हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन रोहताश जांगड़ा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंडी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रमिकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने श्रमिकों की सुविधा के लिए लेबर शेड बनवाने की घोषणा भी की।
निरीक्षण के दौरान चेयरमैन ने श्रमिकों से पूछा कि उन्हें काम करने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं आ रही है। उन्होंने मंडी में उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान मंडी में मूलभूत सुविधाएं और व्यवस्थाएं ठीक मिलीं।
रोहताश जांगड़ा ने श्रमिकों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक रहना चाहिए। योजनाओं की जानकारी होने से श्रमिक जरूरत के समय इनका लाभ ले सकते हैं।
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उन्होंने कहा कि श्रमिकों की सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी है। इसी उद्देश्य से डिंग मंडी में लेबर शेड बनवाया जाएगा, ताकि श्रमिकों को काम के दौरान बैठने और आराम करने के लिए उचित स्थान मिल सके। इससे मंडी में काम करने वाले श्रमिकों को सुविधा मिलेगी।
इस अवसर पर मार्केट कमेटी के चेयरमैन रविंद्र सिंह चौहान, वाइस चेयरमैन मनोज खुराना, सचिव रामजी लाल सहित कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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निरीक्षण के दौरान चेयरमैन ने श्रमिकों से पूछा कि उन्हें काम करने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं आ रही है। उन्होंने मंडी में उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान मंडी में मूलभूत सुविधाएं और व्यवस्थाएं ठीक मिलीं।
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रोहताश जांगड़ा ने श्रमिकों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक रहना चाहिए। योजनाओं की जानकारी होने से श्रमिक जरूरत के समय इनका लाभ ले सकते हैं।
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उन्होंने कहा कि श्रमिकों की सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी है। इसी उद्देश्य से डिंग मंडी में लेबर शेड बनवाया जाएगा, ताकि श्रमिकों को काम के दौरान बैठने और आराम करने के लिए उचित स्थान मिल सके। इससे मंडी में काम करने वाले श्रमिकों को सुविधा मिलेगी।
इस अवसर पर मार्केट कमेटी के चेयरमैन रविंद्र सिंह चौहान, वाइस चेयरमैन मनोज खुराना, सचिव रामजी लाल सहित कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे।