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Sirsa News: देसूजोधा में दुकान से 4.69 लाख रुपये चोरी का मामला सुलझा, एक माह बाद आरोपी गिरफ्तार

Thu, 05 Nov 2026 10:00 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Thu, 05 Nov 2026 10:00 PM IST
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A case of 4.69 lakh rupees stolen from a shop in Desujodha solved, accused arrested after a month
डबवाली। गांव देसूजोधा में मांगेआना रोड स्थित आढ़त व स्प्रे की दुकान से 4 लाख 69 हजार रुपये चोरी करने के मामले में चौकी देसूजोधा पुलिस ने एक माह से फरार चल रहे आरोपी राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर दो लाख रुपये नकद और चोरी की रकम से खरीदा गया मोबाइल बरामद किया है।
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पुलिस प्रवक्ता आनंद ने बताया कि मंडी डबवाली निवासी मोहित ने दो अक्तूबर को चौकी देसूजोधा में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार उसने जब दो अक्तूबर को दुकान खोली तो काउंटर के गल्ले का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा हुआ था। जांच करने पर दुकान का पिछला दरवाजा भी टूटा मिला। अज्ञात चोर गल्ले में रखी 4 लाख 69 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ले गया था।
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चौकी देसूजोधा पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया गया। पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर चोरी की नकदी और मोबाइल बरामद किए गए।
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